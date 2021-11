Tom choisit mal ses amis. Il mène une vie ordinaire, a un travail routinier au département de psychologie de l'université de Columbia, un mariage brisé, une ex-femme amère. Une vidéo va bouleverser son existence. Non seulement son atrocité dépasse de loin tout ce qu'il pouvait concevoir, mais son auteur est son meilleur ami, Neil. Neil a passé des années à peaufiner pour la NSA des techniques d'interrogatoire usant de la chirurgie invasive. Depuis, convaincu que l'on peut commander les sentiments et le comportement humains en stimulant certaines parties du cerveau, et déterminé à dissiper nos illusions, il a basculé dans une spirale de meurtres et de mutilations. Et le FBI pense que son vieil ami Tom est le seul à pouvoir l'arrêter. Fondé sur les toutes dernières découvertes de la science sur le cerveau humain, ce roman diabolique va vous prouver que vous n'êtes pas qui vous croyez.