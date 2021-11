Tu me manqueras demain

Dans le grand nord norvégien. Un ex-flic à la dérive. La folie en embuscade. Ancien enquêteur de la police des polices, Thorkild Aske vient de sortir de prison. Il a mal au ventre et les canaux lacrymaux détruits. L'agence pour l'emploi lui laisse entrevoir un brillant avenir d'intérimaire dans un centre d'appels. Son psychiatre lui parle de la disparition d'un jeune homme, le fils d'un couple d'amis, qui s'est rendu sur une île pour rénover un phare et le transformer en hôtel. A contrecoeur, Thorkild accepte de partir à sa recherche. Dans l'extrême Nord, les tempêtes d'automne font rage, et on dit qu'en cette saison il n'est pas rare de voir des êtres surnaturels voguer sur l'eau. Sur l'îlot du phare battu par les vents et les brisants, Thorkild s'aperçoit bientôt qu'il n'est pas seul. Il a perdu sa réputation. Va-t-il perdre sa vie ?