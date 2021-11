Rainbow Warriors

Geoff Tyler, général de division mis à la retraite sur requête du Bureau ovale, est sollicité pour une mission peu ordinaire. Il doit prendre la tête d'une armée privée financée par des célébrités de toutes obédiences. Objectif : renverser le dictateur d'un Etat africain et favoriser des élections en bonne et due forme. Ses moyens : l'argent n'est pas un problème. Son effectif : un encadrement d'une centaine de professionnels et 10 000 soldats dont il faut parfaire la formation. Jusqu'ici tout va bien. Il y a toutefois un détail... Cette armée est presque exclusivement constituée de LGBT. Lesbiennes, Gays, Bi, Trans. "Un thriller passionnant par un Ayerdhal maniant comme jamais humour et impertinence politique. Un remarquable sens du rythme. Un roman ambitieux." Macha Séry, Le Monde des livres.