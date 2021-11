L'écrivain new-yorkais Alexander Byrd ne parvient plus à écrire depuis qu'il a été récompensé par le prix Pulitzer. Il se lance à la recherche de celle que les médias surnomment Cat-Oldie, une vieille dame qui s'est débarrassée de trois agresseurs avec un outil de jardin et l'aide d'un chat. Sa quête se transforme en véritable investigation qui ravive une guerre entre services spéciaux impliquant la mystérieuse ancêtre. Elle l'amène aussi à croiser le chemin de femmes aussi félines que fatales et à requérir l'assistance de Colum McCann, Norman Spinrad, Jerome Charyn...