Les résurgences sont des eaux d'infiltration qui remontent à la surface. Comme le fantôme d'Ann X revient dans la vie de Stephen, malgré tous les cadavres qu'il a exhumés pour mettre un terme à sa carrière macabre. Comme le grand-père qu'elle a assassiné se rappelle à la mémoire de Naïs au bout d'une lunette de fusil. Comme les trottoirs et les bancs sur lesquels Michel ne dort plus le ramènent à la rue. Les résurgences sont des eaux souvent troubles qui ne sentent jamais très bon. Les héros de Transparences sont de retour dans ce nouveau thriller angoissant et, une fois encore, Ayerdhal met à nu avec une terrible lucidité les rouages secrets de la politique.