La confrérie des invisibles

Un jour de printemps, Mai-Brit Fossen se tire une balle dans la tête, sous les yeux effarés des clients d'un café parisien. Elle laisse deux enfants en bas âge, et un mari qui affirme qu'ils étaient heureux en ménage. En apparence, rien ne permet d'expliquer ce geste désespéré. Son ex-mari, un mathématicien excentrique, découvre qu'elle travaillait sur un livre consacré à Isaac Newton. Un ouvrage qui, étrangement, ne concerne pas les travaux du célèbre scientifique, mais ses côtés les plus obscurs... Ainsi, quelle est cette mystérieuse Fraternitas Invisibilis, redoutable confrérie dont Newton aurait été membre ? Mai-Brit a t-elle payé de sa vie la révélation de secrets vieux de trois cents ans ? Et pourquoi a-t-elle entamé une partie de cartes juste avant de mourir ?