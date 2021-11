Les saisons du paradis. Un thriller ésotérique inspiré de faits réels

Nina et Ana sont les enfants du meneur d'un groupe de survivants... Ils apprennent à évoluer dans un nouveau monde, se rappelant chaque jour que l'arrogance et la toute-puissance de l'Homme ont eu raison... de leur planète. Mais que s'est-il passé avant la fin ? Ce roman ésotérique est écrit sous la forme d'une enquête policière menée par deux profilers de la brigade new yorkaise, qui traquent un tueur aux capacités extrasensorielles à la suite de la disparition d'enfants. A travers les destins croisés de ses personnages, Nico Augusto éveille l'imagination et l'esprit à d'autres possibles. Il nous convie à un voyage d'exploration de la nature humaine, mais aussi de la Terre et de ses autres dimensions.