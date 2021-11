Le cri du corps mourant Saison 2 : Le cri du mort courant

Puce, quatorze ans, vient d'abattre le ravisseur de son demi-frère François, dix ans. Mais Herbert de Visenchy, ancien médecin reconverti dans le rapt, est-il vraiment mort ? Et quid de ses complices, dont Raoul, le propre père de François ? La police, jusque-là ridiculisée par la sagacité de Puce et de ses camarades, Blanche, Castille, Mourad et Louis, reprend du poil de la bête. De Paris au canton de Berne, un road movie déjanté pour amateurs de sorties de route. Bousculant les codes de la suite romanesque, Marcel Audiard inscrit ses antihéros, flics ou voyous, dans une continuité prétexte à une galerie de portraits peints au couteau. Plus truculent, plus mature, plus féroce, Le cri du mort courant est le jumeau maléfique du cri du corps mourant.