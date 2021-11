Le cri du corps mourant

François, dix ans, est kidnappé. Sa soeur Puce, quatorze ans, flanquée de quatre camarades de classe, mène l'enquête en parallèle de la police. Les ados : collégiens trublions et fouineurs qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi. Petit problème avec l'autorité. Les flics : brouillons et goguenards. Gros problèmes d'autorité. Les truands : fins de race. Nostalgiques du milieu d'antan. Les zéros sont fatigués et les putes ne sont plus ce qu'elles étaient. Paris 18e, quatrième personnage de l'histoire. Pérégrinations à flanc de Montmartre. De l'Audiard troisième génération en Marcel et grand braquet.