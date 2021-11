DREAMS. Thriller

Dès le début, le coup de fil de Jim l'avait alerté. Cette façon d'essayer de savoir ce qu'il avait fait sur le réseau, cet intérêt pour le Nain... tout cela lui avait mise la puce à l'oreille. Quand, après dîner, il s'était branché à son tour sur la plate-forme, l'autre était toujours là... Thomas n'avait eu aucune difficulté à se faire inviter. Il lui avait suffi d'effleurer de son doigt l'index du lutin. Aux commandes de la DREAMS, cette console révolutionnaire, Thomas plonge, avec l'enthousiasme de ses quinze ans, au coeur du monde virtuel. Images parfaites, possibilités infinies : l'illusion a l'apparence de la réalité. Peu importe alors les mises en garde de JimMac Neal qui enquête sur des adolescents qui se sont fracassé la tête contre un miroir. Jusqu'à ce que la mort frappe à nouveau. A quel jeu diabolique et mystérieux se livrait donc son copain Alexandre ? Pour lui la partie est terminée. Pour Thomas elle ne fait que commencer. S'il veut survivre, il lui faudra jouer une dernière fois et, avec l'aide de Jim, affronter le Maître du jeu, celui qui, dans l'ombre, tisse sa toile de fureur et de sang. Un thriller exceptionnel où le lecteur, fasciné comme un enfant devant son écran, découvre peu à peu que les images ne sont jamais innocentes.