Niels a quitté la ville pour s'établir dans le Sud sauvage. Autour de lui, le calme des grands espaces, et un petit nombre d'amis très proches : une bulle à l'écart de tout. Mais quand l'un de ces proches est porté disparu, Niels n'a d'autre choix que se lancer à sa recherche et de replonger dans le tumulte du monde. Niels Hogan vit désormais retiré du monde. Installé dans une cabane de pêcheur, au coeur d'un Sud encore sauvage, il fabrique des leurres qu'il vend sur Internet. Bleu Calypso et Rouge Tango sont ses plus belles réussites. Ses seuls liens vers l'extérieur : son voisin Vieux Bob, la détonante Lizzie, et le jeune Malik. Quand celui-ci disparaît, Niels n'a plus d'autre choix que de sortir de son isolement. Aidé de ses amis et du capitaine Malkovitch, il se lance dans une traque qui le mènera jusque dans les arcanes du grand banditisme marseillais.