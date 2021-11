Reflets de sang

Emilie a épousé son Prince Charmant, Arnaud, un homme d'affaires séduisant et fortuné que lui a présenté sa soeur Anne. Éperdument amoureuse mais désœuvrée, Emilie s'occupe en visitant une aile abandonnée du manoir familial, sous le regard hostile de la vieille gouvernante. Un jour, elle croit reconnaître la voiture de son mari près du bureau d'Anne. A ce moment, la police arrive : une jeune femme a été assassinée dans l'immeuble voisin. Bientôt, on retrouve un deuxième corps dans les bois du manoir... Emilie s'aperçoit peu à peu que ceux qu'elle aime ne sont pas forcément ce qu'elle croyait et voit son doux rêve se transformer en cauchemar.