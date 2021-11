River Falls - Saison 2 Tome 2 : Des larmes sur River Falls. Nous sommes tous le monstre de quelqu'un - Une enquête de Mike Logan et Jessica Hurley

Alors que l'été s'achève, le shérif Mike Logan savoure la tranquillité qui règne sur sa ville. Revenir à River Falls a été la meilleure décision de sa vie, se dit-il. Mais le destin le rattrape : à l'aube, on retrouve le cadavre d'un homme dans un champ, crucifié tel un épouvantail. Un mot est accroché à ses habits : "Là est ta place !" Secondé par la lieutenante Lindsay Wyatt, amie de la fille de la victime, Logan enquête dans toutes les directions possibles, avec la terrible impression que d'autres meurtres vont suivre. Plus méfiant que jamais à l'encontre de Logan, le journaliste Stephen Callahan et sa consoeur Leslie Callwin, une spécialiste des tueurs en série, enquêtent en parallèle. Ils vont découvrir qu'à River Falls, l'horreur peut prendre de multiples visages... Après le succès de Retour à River Falls, Alexis Aubenque revient avec un nouvel épisode inédit de sa série culte. A partir du mois d'octobre 2018, les éditions Bragelonne republieront également au format poche, tous les six mois, un titre de la première trilogie : 7 jours à River Falls, Un Automne à River Falls (Prix Polar de Cognac) et Noël à River Falls.