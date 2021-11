Charité bien ordonnée

Mike Logan, l'ancien shérif de River Falls, est de retour à Seattle. Devenu chef du service des homicides, il est confronté en ce début de printemps au meurtre d'un jeune étudiant en beaux-arts. Il confie l'affaire à sa meilleure équipe. Très vite, les lieutenants Rivera et Nelson en viennent à enquêter sur la famille la plus influente de la ville, les Winedrove, et plus particulièrement sur leurs quatre enfants, qui ont chacun choisi des chemins bien différents... Mélangeant habilement thriller, monde procédural et étude d'un microcosme - la haute société nord-américaine -, Alexis Aubenque crée une fois de plus la surprise en présentant un roman nerveux traversé de nombreux rebondissements. Mikis Fernandez, Balthazar.