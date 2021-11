Un homme est retrouvé assassiné dans sa chambre d'hôtel en Inde. Peu de temps auparavant, il avait envoyé une mystérieuse et inquiétante lettre à Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec, ses amis archéologues : "D'effroyables choses se préparent... C'est une question de vie ou de mort". La victime était sur le point de révéler un antique secret : les Sept Tours du Diable. Selon la légende, il existerait sept temples répartis dans le monde, dirigés par des prêtres déviants. Le contrôle de ces centres serait la source d'un pouvoir incommensurable qui attise les convoitises d'un ordre occulte. Entre légendes ésotériques et science de la génétique, Cavaignac et Karadec se retrouvent au coeur d'une guerre entre l'ombre et la lumière dans une enquête de tous les dangers... MACHIAVELIQUE ET ENVOUTANT : UN THRILLER AUX FRONTIERES DE LA SCIENCE ET DE L'HISTOIRE.