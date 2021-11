Le complot de l'aube dorée

Sur les terres de légendes et de mystères du Limousin, lors d'une procession religieuse, un pénitent s'effondre. Le prêtre qui accompagnait sa démarche de repentance est également retrouvé poignardé et crucifié. Archéologues et francs-maçons, Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec réalisent rapidement qu'il s'agit de crimes rituels aux racines ancestrales. Leur enquête les conduit sur les traces de L'Aube Dorée, une société secrète très ancienne... et particulièrement dangereuse. De la Grèce antique aux rues de Londres hantées par Jack l'Eventreur, en passant par l'Allemagne nazie, toutes les époques troublées semblent porter la marque de L'Aube Dorée. Un ordre de plus en plus puissant qu'il faut absolument arrêter avant qu'il ne soit trop tard...