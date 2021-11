Premier arrêt après la mort

Juillet 2018 : l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique sont touchés par une terrible vague d'attentats ; les tensions en mer de Chine font craindre le début d'une troisième guerre mondiale. La France semble épargnée, jusqu'à ce qu'on retrouve un cadavre, calciné et mutilé, attaché à un arrêt de bus, puis un deuxième. Au troisième corps supplicié découvert place Beauvau, un mystérieux correspondant annonce l'imminence d'une catastrophe : la France est prise de panique. Le président de la République demande que l'enquête soit confiée à une jeune et brillante commissaire, Fatima Hadj. Elle a vingt jours pour arrêter l'auteur de ces assassinats barbares. Sinon... Pour la première fois, Jacques Attali livre un thriller haletant dans lequel on croise des politiciens sans foi ni loi, des policiers borderline, des mercenaires prêts à tout, des espions plus ou moins doubles, des journalistes mythomanes. Et nous plonge au coeur de secrets d'Etat, qu'il connaît intimement. Une enquête trépidante dans un futur proche et chaotique, terriblement vraisemblable.