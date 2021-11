Le Monde sera bientôt assujetti à une Caste puissante. Aten Daleth, agent clandestin pour la plus grande armée privée de la planète, en est parfaitement conscient, et cumule les missions dans un unique objectif : remplir son compte bancaire et se retirer de la société, vite. Mais, mandaté pour espionner le réseau altermondialiste "3" , il découvre l'existence d'une structure organisée, nantie de moyens considérables et d'une stratégie secrète. Baladé de Genève à Jérusalem, du Bangladesh à l'Equateur, il plonge dans une force latente et surprenante, déterminée à modifier le cours de l'Histoire. Une force qui va le contraindre à choisir un camp : celui des Elites, ou celui des Populations... Solidement documentée, rédigée avec l'appui d'un ex-agent gouvernemental, "La 3e Guerre" ne parle pas de conflit militaire ni d'explosion ultime. Elle relate un affrontement bien plus exaltant, empreint du souffle épique de notre Présent, et renoue avec l'action pour réinventer notre horizon. Plongez dans son bras de fer colossal, et tenez la tension.