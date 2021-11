Pour les flics d'Atlanta, Doug Townsend n'est qu'une mort par overdose de plus. Mais pour son ami et avocat, Jack Ramnond, les choses ne sont pas si simples. Doug était un ancien drogué, c'est vrai, mais il se serait injecté une dose par intraveineuse malgré sa phobie des aiguilles ? Avec l'aide d'un jeune hacker à qui il a évité la prison, Jack tente de débrouiller un écheveau de pistes bien étranges : l'expérimentation d'un nouveau médicament pour une puissante firme pharmaceutique qui semble avoir tourné au tragique, l'obsession de Doug pour Michèle Sonnier, une jeune cantatrice noire en pleine gloire - une obsession qui le poussait à traverser les Etats-Unis pour suivre le moindre de ses déplacements... Mélange de thriller juridique et de roman noir, Le Dernier Adieu mêle habilement une description très contemporaine des rapports sociaux et des magouilles économiques aux Etats-Unis à des personnages tourmentés en quête de rédemption.