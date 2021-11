Cainsville Tome 1 : Mauvais augures

Olivia Taylor, fille unique d'une riche et célèbre famille, est sur le point de se marier avec l'homme le plus en vue de Chicago. Mais son monde bascule lorsqu'elle apprend qu'elle a été adoptée. Ses vrais parents ? Todd et Pamela Larsen, des tueurs en série. Quand la nouvelle jette son entourage dans un indésirable tourbillon médiatique, Olivia décide de découvrir la vérité sur ses origines. Aidée par l'ancien avocat de sa mère, Gabriel Walsh, elle se rend à Cainsville. Mais alors qu'ils commencent à enquêter, Olivia se surprend à utiliser des capacités enfouies depuis son enfance, des dons qui font d'elle un apport précieux pour cette petite communauté recluse... "Un des meilleurs romans de l'année !" Lisa Gardner, auteure bestseller de Derniers adieux. "Ce livre va vous prendre aux tripes et ne vous laissera pas tranquille tant que vous ne l'aurez pas fini." Lisa Unger, auteure bestseller de Mémoire trouble. "Ce livre va tenir ses lecteurs éveillés tard dans la nuit." Linwood Barclay, auteur bestseller de Mauvais pas. "Manipulations, affrontements et trahisons tiendront les lecteurs en haleine jusqu'à la dernière page." Publishers Weekly.