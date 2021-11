Sombre déluge

Dans le désert brûlant australien, file une vieille camionnette déglinguée. Au volant, Joe Santo, ex-rocker en liberté conditionnelle, parti répandre les cendres de son père dans le paradis des montagnes des Bass Ranges. À ses côtés, son ami Cliff, colosse défiguré et manchot, qui semble vivre à travers les bouquins qu'il dévore à longueur de journée. Alors qu'ils approchent du but, un déluge s'abat sur eux, réveillant d'horribles souvenirs... Ils finissent par atteindre Thornhill, ultime bourgade peuplée de personnages inquiétants comme Tom Gros Lolo, l'hôtelier, Dave, son jumeau, le flic véreux et Isaac, le chef d'une bande de jeunes chauffards. Cliff disparaît, Joe affronte Isaac mais rencontre la sœur de celui-ci, la belle Catherine. L'occasion pour Joe, emporté dans une spirale de violence, de se confronter à son passé...