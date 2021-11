Léo Loden Tome 25 : Massilia Aeterna

En latin dans le texte : "Esse inquisitor quod cacahuètum degluttiat est : durum finire ! " Dans la langue de Christophe Baptiste Poquelin Arleston : "Etre flic, c'est comme manger des cacahuètes : c'est dur d'arrêter" à Massilia, Léo Lodanum, le questeur privé, est là quand les centurions sèchent. Ala Vacumjtepus doute de son mari et les doutes ça s'éclaire. Léo doit mériter ses sesterces et faire la lumière sur cette affaire mais voilà , le faisceau de preuves va l'emmener bien plus loin qu'il ne croit. Magouilles politiques, maffieuses et courses de chars, nos héros auront fort à faire avant de sabrer l'amphore de la victoire.