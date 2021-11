Léo Loden Tome 24 : Les Cigales du Pharaon

Une enquête aux pays des collectionneurs automobiles pour Léo Loden ! L'accouchement de Marlène approche ! Quoi de mieux pour les futurs parents que de prendre le bon air dans les Alpilles chez leur collègue René Boyer, surnommé Le Pharaon dans le milieu des vieilles tractions ? Malgré le vol en pleine nuit de Georgette, sa traction fétiche, Le Pharaon prend le départ, avec Léo, Tonton et Marlène à bord, du Rallye des Cigales, la course prestigieuse qui traverse les plus beaux coins de Provence ! C'est ainsi qu'ils plongent dans le milieu des collectionneurs, dont certains sont prêts à tout pour arriver sur le podium. Et quand un des pilotes est retrouvé assassiné, qui se colle à l'enquête ? Eh oui, Leo Loden !