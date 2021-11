Léo Loden Intégrale : Tome 19, Spéculoos à la plancha ; Tome 20, Langoustines breizhées ; Tome 21, Barigoule au Frioul

Etre accusé d'une bavure alors qu'on a tiré en l'air, ça énerve. Alors on quitte la PJ et on devient privé. Même si le milieu n'est plus ce qu'il était. Même si Marseille a oublié Pagnol. Même si on a dans les pattes un tonton loufoque. Mais être flic, c'est comme manger des cacahuètes : c'est dur d'arrêter.