Inspecteur Batin : Inéxorablement

Un beau médecin mystérieux, un charcutier peu scrupuleux, un avocat véreux, une femme de ménage alcoolique, un dangereux détraqué répugnant, un père pieux et désespéré, un commissaire inflexible et suspicieux, un inspecteur qui sent la frite et qui semble préférer les hommes, une adolescente écorchée vive, une femme fatale, un ami douteux, ... Autant de personnages intrigants qui vont évoluer dans l'univers de Clara, une jeune vétérinaire aventurière, passionnée de l'Afrique et tombée inexorablement amoureuse. Si aventurière et si amoureuse qu'elle réussira à se mettre dans une situation extrêmement embarrassante, inextricable même, sans l'aide précieuse de l'inspecteur Vincent Batin. Mais à quel prix pour ce héros attachant amené à jouer les justiciers solitaires pour apporter son concours à la jeune Clara ? Ce pays, qui s'appelait "Yougoslavie" , a été créé par le traité de Versailles au lendemain de la première guerre mondiale afin d'empêcher l'accès à la méditerranée de cette puissance d'hier qu'a été l'Austro-Hongrie, ainsi qu'à l'Allemagne, future grande puissance. Les frontières ont ainsi été créées sans considération pour les peuples qui y vivaient. J'ai grandi dans ce pays gangrené par les luttes entre les politiques véreux, les religions et les ethnies pour le partage de ses richesses. Et parce que dans ma jeunesse, je croyais être "indestructible" et me croyait protégé par mon puissant "ange gardien" , je pensais que jamais rien de fâcheux ne pouvait m'arriver.