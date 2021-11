Inspecteur Batin : Le mauvais oeil de Morville

Le mauvais oeil veille dans le manoir de Morville où il se déroule des événements pour le moins étranges. La belle Vettye règne et brille de mille feux sur les lieux. Perfidie, perversité, méchanceté, sexe, meurtre, elle ne recule devant rien pour accéder à l'argent et au pouvoir. Jusqu'où sera-t-elle capable d'aller ? Sans doute très loin, mais pour son malheur, Vincent Batin et sa femme se trouvent en vacances dans les parages. Au fil des jours, ils vont faire des découvertes des plus étonnantes, mais aussi des plus sordides...Une histoire riche en émotions et en rebondissements et la promesse d'un livre que vous ne lâcherez pas avant la fin !