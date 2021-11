L'affaire Gideon

C'était une proposition incroyable ! Carl Granville n'en revenait pas. Maggie Peterson, l'éditrice la plus célèbre de New York - et sans doute la plus sexy -, lui offrait la publication de son manuscrit et deux cent mille dollars s'il acceptait de servir de nègre à un personnage important. L'ouvrage paraîtrait sous la signature Gideon. Ce serait un gros coup. Tirage prévu : un million d'exemplaires... Impossible de refuser. Carl commence à écrire sous la surveillance d'un homme qui lui fournit chaque matin la documentation nécessaire et la remporte le soir. Les conditions sont déplaisantes mais le travail avance. Jusqu'au jour où il apprend que Maggie Peterson a été assassinée. Personne ne semble au courant du projet Gideon. Le même jour, l'appartement de Carl est cambriolé, sa voisine égorgée et la police tente de l'éliminer. Le cauchemar vient seulement de commencer...