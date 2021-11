Vengeance sauce piquante. Une enquête de Tannie Maria

"Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose très fort ? A trop courir après, vous risquez de tomber sur autre chose que vous n'attendiez pas. C'est peut-être parce que j'avais trop faim d'amour que je me suis retrouvée avec un meurtre au menu." Tannie Maria, chroniqueuse pour la rubrique "Recettes et conseils amoureux" de la gazette de son petit village, traverse une mauvaise passe. En plus du souvenir de son défunt mari violent qui la hante, un homme tombe raide mort sous ses yeux, empoisonné par une sauce à la ciguë. En digne Miss Marple d'Afrique du Sud, elle décide d'enquêter, quitte à mettre les pieds dans le plat.