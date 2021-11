Etudiante en histoire de l'art, Tatiana Demkakowa effectue des repérages avec sa caméra dans la campagne hollandaise, lorsqu'elle assiste au crash du vol 119 d'Air Moscou. Plus de trois cents passagers trouvent la mort dans cette catastrophe, qui ne laisse aucun survivant. Les médias donnent un retentissement international à l'accident, puis l'affaire est enterrée. Or ce que Tatiana a vu et filmé ne correspond pas du tout aux conclusions officielles de l'enquête. La jeune femme tente alors d'envoyer sa cassette à des chaînes de télévision : elle ne se doute pas qu'elle vient de signer son arrêt de mort. Traquée par de mystérieux tueurs, Tatiana va devoir fuir d'Amsterdam à New York, de Berlin à Paris, dans l'espoir de découvrir les enjeux d'une machination qui la dépasse. Mais son chemin sera semé de violence et de désolation. Jusqu'où peut-on aller pour survivre ?...