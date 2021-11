Eva a tout pour être heureuse, elle aime son mari, ils ont un fils charmant et un pavillon à la lisière de la forêt, qu'ils ont presque fini de payer. Mais Henrik a changé ces derniers temps. Il se montre distant, taciturne. Eva doute soudain. Elle fouille, épie et découvre une liaison qui dure depuis des mois déjà. Son univers, ses valeurs, tout s'écroule... Eva concocte alors un piège implacable. Avec une seule idée en tête, détruire à son tour ! Sa vengeance est en cours d'exécution lorsqu'un soir, dans un bar, son chemin croise celui de Jonas. Une simple aventure, pense-t-elle. Mais ce jeune homme inquiétant, solitaire et meurtri, ne supporte pas qu'on puisse le quitter. Sans le savoir, Eva devient la nouvelle proie de Jonas qui tisse sa toile en attendant son heure...