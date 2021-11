La Conspiration de l'Or Noir

En 2011, les Etats-Unis s'inquiètent de l'épuisement imminent des ressources en pétrole. Et dans les arcanes du pouvoir, certains sont prêts à tout, même à l'impensable, pour s'emparer des dernières gouttes d'or noir disponibles sur la planète. Une ex-conseillère à la Maison Blanche a participé à certains de leurs inquiétants débats... Sur le point de révéler ce qu'elle sait sur les dessous des attentats du 11 septembre, de l'invasion américaine en Irak et de la politique de l'administration Bush, elle est assassinée sous les yeux de son mari, Ace Futrell. Celui-ci découvre alors un terrifiant projet de la CIA: organiser un attentat nucléaire sur une grande ville américaine pour pouvoir en rendre responsables les islamistes et l'Arabie Saoudite. Seul contre tout un système, Futrell va tenter d'empêcher l'apocalypse...