Sombres créatures

Sont-elles vraiment si sombres, les créatures recueillies par le docteur Westbrook ? Plus sombres encore que le coeur de leurs maîtres ? Vétérinaire dans le Michigan tout juste sorti de prison, amoureux inconditionnel des bêtes, David Westbrook a tous les droits d'en douter. Un labrador marqué au fer rouge d'une croix gammée, un pitbull éventré et une chatte borgne - toute une ménagerie mutilée, traumatisée - témoignent un par un du contraire. Et si la pire des bestialités était à l'autre bout de la laisse ?