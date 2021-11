L'instinct de la meute

Le docteur David Westbrook, vétérinaire et ex-détenu, a décidé de refaire sa vie au coeur des collines du Michigan. Il aménage une vieille grange et s'attelle à venir en aide aux animaux laissés-pour-compte. En 1871, la propriétaire de cette grange, sa fille et leur chien décédaient dans le grand incendie qui ravagea la forêt alentour. Aujourd'hui, David se voit confier la garde de lévriers abandonnés par des trafiquants. L'instinct exceptionnel de la meute sauvage lui sera bientôt d'un grand secours...