On l'appelle «L'Inquisiteur»... La douleur est son instrument de travail, une arme précise et délicate capable de faire jaillir la vérité. Ses clients, riches et impitoyables, sont les multinationales, les agents du gouvernement ou la mafia. Et ils sont nombreux, car Geiger est le meilleur pour obtenir des gens leurs secrets les mieux gardés. Si ses méthodes sont brutales, il a des principes : pas de vieillards, pas d'infirmes et pas d'enfants. Aussi, lorsqu'il apprend que son prochain «sujet» a douze ans, Geiger se révolte. Mais, en venant à son aide, L'Inquisiteur, sans prénom ni passé, va découvrir ce qu'il a enfoui au plus profond de lui-même...