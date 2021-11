La maison de l'oubli

Thomas Blacker, professeur d'université et intellectuel renommé, est poignardé chez lui par une mystérieuse jeune femme. Elle reste muette lorsque le commissaire Murphy vient l'arrêter. Mais pourquoi en voulait-elle tant à cet homme dont la vie semble toute dévouée à la préservation de la culture, de la délicatesse et de la beauté ? Il faudra l'intervention d'une jeune avocate au caractère bien trempé, Jenny Richards - la bête noire de Murphy - pour qu'elle commence à se confier : originaire d'une famille pauvre d'El Paso, Claudia (de son vrai nom Gloria) fut kidnappée par le professeur à l'âge de sept ans. Traitée à la fois comme une princesse et comme une esclave, elle est restée enfermée chez lui pendant vingt-trois ans, et ne connaît du monde que ce que Thomas Blacker lui a enseigné. Jenny Richards fait libérer Gloria qui s'installe chez elle. Mais le professeur se remet de ses blessures, et fait jouer ses relations en haut lieu pour étouffer l'affaire. Dans ce bref répit qui lui est accordé, Gloria goûte enfin ce monde et cette vie dont elle fut si longtemps spoliée. Mais peut-on jamais oublier un être qui a été tout pour vous - un père, un amant, un Dieu ... ?