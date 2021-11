Corps en kits

Arno Fugiers et son ami David Viel, flic, ont été enlevés sur les ordres de Pablo Cordoba, chef d'un cartel mexicain. Après leur évasion, Fugiers se retrouve inopinément chargé de l'enquête. Il doit faire équipe avec Ana, agent des services secrets espagnols, au physique ingrat et portée sur la boisson. D'emblée, l'enquête s'annonce complexe : outre la bande de Mexicains dirigée par Pablo Cordoba, dont le corps sans tête vient d'être retrouvé, la mafia russe semble également impliquée. L'enquête se complique davantage quand Fugiers apprend que ses empreintes ont été retrouvées sur l'arme du crime. Tout semble lié à un trafic d'organes. Très vite, Fugiers comprend que la boîte d'allumettes qu'il a retrouvé dans sa poche et qui a été la cause de son enlèvement dissimule un laser pour réaliser des prélèvements d'organes. Des organes qui sont essentiellement ceux de filles de l'Est envoyées en France. Il comprend aussi que Diane Moreau, l'inspectrice de l'IGPN qui le traque, est très intéressée par le laser à des fins militaires. Ana assassinée, Gino et Diane enlevés, Fugiers se retrouve seul pour démanteler le réseau…