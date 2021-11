Opération Goliath

L'alcool, la coke et les filles, c'est aujourd'hui le quotidien d'Arno, ex-commando de l'armée française. Jusqu'au jour où sa trajectoire croise celle d'un ancien compagnon d'arme, et d'un réseau de néonazis. Pris dans une fusillade, les vieux réflexes refont vite surface. Et puisque la guerre est déclarée, il ne va pas en rester là. Et tant pis pour les dommages collatéraux ! Un récit haletant complété par un cahier documentaire sur les réseaux néonazis, leur naissance, leur diffusion et la menace qu'ils constituent aujourd'hui, rédigé par Christine Revert-Charles, titulaire d'une maîtrise de droit pénal à Paris II (Assas) et diplômée de l'Institut de Criminologie.