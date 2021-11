La Marée sanglante

Du précédent roman de Rennie Airth, Un fleuve de ténèbres, qui a reçu le Grand prix de littérature policière, on a écrit que c'était " Le Silence des agneaux dans le monde d'Agatha Christie ". On peut en dire autant de ce nouveau roman, plus terrifiant encore. Nous ne sommes plus au lendemain de la guerre, mais en 1932, quand les menaces s'accumulent au-dessus de l'Europe. John Madden, le héros d'Un fleuve de ténèbres, a épousé Helen, le médecin qui l'avait aidé dans sa précédente enquête. Il a quitté la police pour devenir exploitant agricole. Mais une nouvelle énigme criminelle l'oblige à reprendre du service, lorsqu'on découvre, au fond d'un bois, le corps d'une fillette disparue, atrocement mutilé. Le jeune sergent Billy Styles, qui l'avait jadis assisté, retrouvera Madden au cours de cette enquête, qui va entraîner tout Scotland Yard dans une aventure riche en drames et en rebondissements.