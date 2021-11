Vengeances

Brünhilde Blum déteste son prénom. Elle déteste encore plus ses parents adoptifs, qui dirigent une entreprise de pompes funèbres. C'est pour cela que, à 24 ans, elle décide qu'il est temps pour eux de mourir... Huit ans plus tard, elle a tout pour être heureuse : un époux aimant, deux adorables fillettes, et l'entreprise familiale qu'elle a modernisée. Jusqu'au jour où son époux Mark, policier, passe sous les roues d'un chauffard. L'enquête qu'il menait autour d'une sans-papiers Moldave, séquestrée durant cinq ans, serait-elle à l'origine de cet "accident" ? Blum décide alors de venger Mark. Or, quand il s'agit de tuer - on l'a vu -, Blum n'a aucun scrupule. Encore moins de remords...