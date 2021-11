Les Enquêtes du Département V Tome 7 : Selfies

Nouveau défi pour le Département V de la police de Copenhague : un "serial" chauffard dont les victimes sont des femmes jeunes, jolies et... pauvres. Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d'une chose : devenir des stars de reality-show. Sans imaginer un instant qu'elles sont la cible d'une personne dont le but est de les éliminer une par une. L'inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl Morck et ses assistants fidèles Assad et Rose doit réagir vite s'il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas être assez rentable, mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus indispensable que jamais, est assaillie par les fantômes de son passé et sombre dans la folie... Avec plus de 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Jussi Adler-Olsen, Grand Prix policier des lectrices de Elle et Prix polar des lecteurs du Livre de Poche, est une star sur la scène du thriller.