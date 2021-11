Les Enquêtes du Département V Tome 6 : Promesse

Bornholm, une île danoise de la mer Baltique, fin des années 1990. Le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord de la route. Aucune trace du chauffard : affaire classée. Sauf pour un policier local, qui finit dix-sept ans plus tard par demander l'aide du Département V, spécialisé dans les cold cases. Avant de se tirer une balle dans la tête. L'inspecteur Morck et ses assistants Assad et Rose débarquent donc à Bornholm. En remuant le passé, ils prennent le risque de réveiller de vieux démons... L'auteur n'a pas son pareil pour brouiller les pistes, avec une grande intelligence dans la construction, mêlant froideur, humour, émotion, suspense et violence. Hubert Lizé, Le Parisien.