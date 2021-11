Les Enquêtes du Département V Tome 2 : Profanation

Sur le bureau de l'inspecteur Carl Morck, chef du département V, le dossier d'un double meurtre commis en 1987 et impliquant une bande de fils de famille, innocentée par les aveux "spontanés" d'un des leurs. Morck s'aperçoit que l'affaire a été hâtivement bouclée et décide de reprendre l'enquête. Cercles fermés des milieux d'affaires, corruption au plus haut niveau, secrets nauséabonds de la grande bourgeoisie... Adler-Olsen mêle suspense implacable et regard acerbe sur son pays. Après le phénomène Miséricorde, lauréat du Prix des lecteurs du Livre de Poche catégorie polar 2013 et Grand prix des lectrices de Elle, Profanation ne décevra pas les fans du cynique Carl Morck et de son assistant syrien, l'imprévisible Assad.