Le Secret d'Eleusis

Daniel Knox, le héros du Tombeau d'Alexandre, est de retour ! Crète, 1553 avant J.-C. : Pijaseme est le dernier gardien du temple d'Eleusis : voilà plus de cinquante ans qu'il parcourt chaque jour le labyrinthe souterrain qui mène au sanctuaire et en défend l'accès. Que se cache-t-il donc dans ces profondeurs ? Un secret auquel n'ont accès que les initiés aux mystères d'Eleusis, quelques rares élus dont Platon et Cicéron auraient fait partie. Quelque chose que tous ont décrit comme " la plus merveilleuse expérience de leur vie ". Sans en dire plus, car révéler les secrets d'Eleusis porterait malheur... Aujourd'hui, à Athènes : Daniel Knox, archéologue de renom, a rejoint la capitale grecque pour y assister à une conférence sur les mystères d'Eleusis : le principal intervenant, le professeur Roland Petitier, prétend avoir des révélations à faire et son annonce a fait grand bruit. Seulement, Petitier, Knox et ses acolytes vont vite se retrouver dans l'oeil de cyclone car, visiblement, on n'approche pas le divin sans prendre quelques risques...