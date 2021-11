L'Enigme de l'Exode

Alexandrie, son atmosphère étouffante, ses rues poussiéreuses, ses bazars qui regorgent de soi-disant antiquités... C'est pourtant là que, par le plus grand des hasards, l'archéologue Daniel Knox déniche une jarre ayant abrité l'un des manuscrits de la mer Morte. Un précieux artefact qui va le lancer sur la piste d'un tombeau pas comme les autres. En effet, à moins d'une heure d'Alexandrie, en plein désert, un groupe d'évangéliques américains mène des fouilles qui pourraient bien remettre en question les fondements de l'Ancien Testament et résoudre, enfin, l'énigme de l'Exode... Qui était vraiment Moise ? Le premier monothéiste ? Comment la mer Rouge a-t-elle pu s'ouvrir pour lui livrer passage ? Et pourquoi Canaan ? Autant de révélations potentiellement explosives... Mais le révérend Peterson ;. responsable du chantier, a une mission sacrée à accomplir et n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit s'interposer sur son chemin...