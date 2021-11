Irène n'avait que trois ans lorsqu'elle a été abandonnée par ses parents. Sa soeur, elle, est restée. Ils lui ont préféré cette soeur tyrannique, destructrice et méchante. Près de trente ans ont passé. Une nuit, Irène reçoit un coup de téléphone de cette soeur qu'elle n'a pas revue depuis si longtemps. Eleanor lui apprend que leur mère vient de mourir, et la presse de revenir dans la maison familiale, en Ecosse, pour l'enterrement. En acceptant de renouer avec sa famille, Irène ne se doute pas qu'elle va découvrir une vérité plus traumatisante que celle qu'elle recherche depuis toujours. Elle pensait que ses parents ne voulaient plus d'elle. Et si la vérité était plus horrible encore ?