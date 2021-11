Deux soeurs, deux vies séparées, une seule famille, un terrible secret. Irène avait trois ans quand ses parents l'ont abandonnée. Sa soeur, ils l'ont gardée. Pourtant, Eléonore est tyrannique et méchante, et depuis trente ans, Irène fait tout pour l'éviter. Mais leur mère vient de mourir. En se rendant aux funérailles, Irène espère comprendre enfin ce qui s'est passé. Elle croyait que ses parents ne voulaient plus d'elle. Et si la vérité était plus terrible encore ?