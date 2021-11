La pourpre et le sang

1945 : les derniers jours du régime de Mussolini. Le Duce et ses derniers fidèles tentent de s'échapper en Suisse avec leur trésor de guerre. Ils n'y arriveront pas. Le trésor est mis en lieu sûr pour plus tard. Rome, aujourd'hui : un prêtre " rouge " est assassiné. En enquêtant sur ce qui apparaît d'abord comme un crime crapuleux, un journaliste britannique et son ami italien découvrent des liens avec un mouvement politique néo-fasciste. Ils vont poursuivre leur enquête avec la juge qui suit officiellement l'affaire. Il apparaît vite que les meurtriers ont des appuis au Vatican ainsi qu'au sein de l'appareil d'Etat. Garder le trésor de Mussolini à l'abri des curieux est vital surtout quand il s'agit de financer la résurgence du fascisme en Italie. Seuls contre un mouvement politique et criminel, avec des connexions à tous les niveaux de l'Etat italien et de l'Eglise, pourront-ils dévoiler le complot et trouver la vérité là où elle se cache : au sein des archives secrètes du Vatican ? Ce roman présente d'alarmantes similitudes avec l'histoire politique italienne contemporaine et prend une inquiétante résonance avec notre actualité européenne.