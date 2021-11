Lena est experte en empreintes digitales pour la police de Syracuse, dans l’Etat de New York. Elle a fait des cas de violence sur des enfants sa spécialité, elle, l’orpheline trouvée à l'âge de deux ans et ignorant tout de ses origines. Sa rencontre avec Erin Cogan, une mère qui refuse de croire la version officielle selon laquelle son bébé est décédé de mort subite, l’introduit dans une sombre et périlleuse enquête, à la découverte de son propre passé.