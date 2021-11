L'Architecte

West Crosse est un architecte de génie, dont le talent consiste à créer des espaces sublimes, uniques, adaptés aux désirs les plus profonds de ses riches clients. Mais cet homme séduisant et secret cache aussi une facette plus sombre : il est prêt à tout sacrifier pour accomplir son œuvre, au nom d'un idéal très personnel de perfection et de beauté... Ce qu'ignore encore le président des États-Unis, qui projette de confier à Crosse la réalisation d'un musée dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Simultanément, à la demande du FBI, le psychiatre Frank Clevenger traque un tueur en série dont les victimes, qui appartiennent toutes à la haute société américaine, sont retrouvées partiellement disséquées. Au cours d'une enquête qui le conduit dans différentes villes, Clevenger constate que les familles des victimes, qui habitent toutes des résidences d'une élégance et d'un raffinement extrêmes, ne pleurent guère leur disparu et semblent au contraire avoir tiré profit de leur mort, en retrouvant une harmonie depuis longtemps perdue. La route des deux hommes est appelée à se croiser. Mais il sera peut-être déjà trop tard...