Suicidaire

John Snow est un inventeur de génie, qui gagne des millions de dollars dans l'aéronautique. II a tout ce dont un homme peut rêver: richesse, reconnaissance, famille - et même une ravissante maîtresse. Malheureusement, il souffre d'une forme rare d'épilepsie qui menace de détruire son bien le plus précieux: son cerveau. Un seul chirurgien peut le soigner, mais l'opération aura un coût terrible, que Snow ne révèle à personne: il sera amputé de sa mémoire affective. II oubliera irrémédiablement tous ceux qu'il a connus. Or, le matin de son opération à l'hôpital général du Massachusetts, on le retrouve mort, tué d'une balle dans le cœur Suicide, comme le pense la police, ou meurtre ? Le psychiatre Frank Clevenger va enquêter sur la vie complexe et les relations tortueuses de John Snow afin de découvrir ce qui s'est réellement passé et qui aurait pu souhaiter sa mort. S'agit-il de la femme de la victime, qui ne peut lui pardonner l'échec de leur mariage ? De son fils, qui le déteste ? De sa maîtresse, qui l'aime passionnément sans jamais avoir pu le garder pour elle seule ? De son associé, qui cherche à prendre le contrôle de ses brevets ? Ou bien John Snow, confronté à un choix terrible, a-t-il simplement décidé d'en finir ?